عاودت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، الارتفاع وسط توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي، بعدما أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز مالي ضخمة قد تساعد على تجاوز تداعيات جائحة "كورونا".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ماي، بنسبة 0.4 بالمائة إلى 68.82 دولار للبرميل، في تمام الساعة 55:07 صباحًا بتوقيت الجزائر، مع توقعات بتراجع محتمل لمخزونات النفط الخام في أمريكا، وذلك بعدما تجاوز حاجز 71 دولارًا أمس الإثنين. كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أفريل بنسبة 0.1 % عند 65.56 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت للمرة الأولى في 4 جلسات عند تسوية التعاملات مساء أمس الإثنين، حيث سجل سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر ماي هبوطاً بنسبة 1.6 بالمائة أو 1.12 دولار ليسجل 68.24 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن سجل 71.38 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما انخفض عقد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أفريل بنسبة 1.6 بالمائة أو 1.04 دولار ليصل إلى 65.05 دولار للبرميل.