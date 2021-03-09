اجتمع مساء أمس عاشور جلول رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر، مع المدرب الجديد، منير زغدود بمقر مجمع "سيربور"، حيث وعد الرجل الأول في نادي "سوسطارة" بتقديم ومنح كل الإمكانيات اللازمة للطاقم الفني من أجل تحقيق الأهداف المسطرة متمنيا لهم النجاح في مهمتهم الجديدة، حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك".

للتذكير فإن مجلس إدارة اتحاد الجزائر أعلن أمس، بعد التشاور مع المدير الرياضي عنتر يحيى، عن الاتفاق على تعيين منير زغدود وطاقمه على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للمقال تيري فروجي ومساعده بوزيان بن عريبي.