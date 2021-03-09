أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج العروض السينمائية بمختلف المدن، وذلك اعتبارًا من الـ15 مارس الجاري.

وأفاد منشور الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن قاعات السينما ستعيد فتح أبوابها أمام الجمهور المُتعطّش لأعمال فنية جزائرية، في مختلف الولايات.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القطاع يظل ميدانًا خصبًا ومنتجًا للثروة، بما يُتيح فتح مناصب شغل جديدة.

وستتولى وزارة الثقافة والفنون عبر المركز الجزائري لتطوير السينما، مرافقة ودعم المنتجين السينمائيين لإنتاج الأفلام الهادفة.