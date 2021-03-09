أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، عن انقطاع التزويد بالماء الشروب على مستوى خمس بلديات في العاصمة، وهذا بداية من اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساء حتى يوم غد الأربعاء على الساعة الثانية بعد منتصف الليل بسبب أشغال الصيانة على مستوى شبكتها.

وأوضحت "سيال" أن انقطاع المياه سيمس بلديات وادي قريش بالكامل، الجزائر الوسطى جزئيا، باب الوادي جزئيا، القصبة جزئيا، بولوغين جزئيا.

وأكدت "سيال" لزبائنها أن العودة إلى خدمة إمدادات مياه الشرب ستتم تدريجياً يوم غد الأربعاء.