كشفت وسائل إعلام واسعة الانتشار في فرنسا وإنجلترا، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال ميركاتو الصيف القادم.

موقع "أرم سي سبور" أكد أن مدرب الميرنغي زين الدين زيدان، مهتم بمحرز خاصة وأن الفريق الملكي يكافح بشدة، في القاطرة الهجومية حيث سجل مهاجمه كريم بن زيمة 29 هدفا من جملة 58 ويرى " زيزو" أن محرز هو الحل الأمثل.

نفس المصدر أكد أن رغبة الريال في انتداب محرز قد يصطدم بالعقد الذي يربط محرز بالمان سيتي والممتد إلى غاية 2023، ناهيك عن عدم وجود أي نية للمدرب غوارديولا في التخلي أو السماح برحيل لاعبه.

وتبلغ قيمة تحويل محرز 50 مليون أورو، ما يراه الريال ثمنا باهضا وهو الذي لا يريد تجنب انتكاسة إنفاقه مبلغ 205 ملايين أورو من أجل ضم الثلاثي، هازارد، فينسيوس ورودريغو.