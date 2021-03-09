أدانت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، سامي الفهري صاحب قناة "الحوار التونسي" بثماني سنوات سجنا وتغريمه بـ 40 مليون دينار.

وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، فقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، صباح اليوم الثلاثاء 9 مارس ، حكما بالسجن مدة 8 سنوات في حق سامي الفهري صاحب قناة "الحوار التونسي".

وقد تضمن الحكم بجانب الفهري "بلحسن الطرابلسي" الذي حكم عليه غيابيا بمدة 10 سنوات، مع النفاذ العاجل لكليهما، مع تغريمهما مبلغ 40 مليون دينار، بالتضامن بينهما.

كما قررت المحكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية تبرئة عبد الوهاب عبد الله الرئيس السابق للتلفزة الوطنية، وذلك في القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية.

جدير بالذكر أن الممثل القانوني لوزارة المال التونسية كان قد تقدم، مطلع العام 2019، بشكوى قضائية بحق الفهري تتعلق بشبهات فساد في شركة "كاكتوس" التي كانت ملكا لبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان الفهري سجن لأكثر من سنة بين عامي 2012 و2013 لقضايا فساد أخرى تتعلق بشركة الإنتاج "كاكتوس برود"، وقد اتهم حينذاك بـ"التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية"، ووضعت حصته البالغة 51 % في "كاكتوس" تحت إدارة القضاء، وبعد أن عمل منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار من العدالة، أسس الفهري في 2011 قناة "الحوار التونسية".