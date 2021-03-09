خضع الدولي الجزائري فوزي غلام لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه نابولي ضد بولونيا.

ووفق الحساب الرسمي لفريقه على "تويتر" فإن غلام أجرى تدخلا جراحيا على مستوى الركبة اليسرى من أجل إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، وسيبقى اللاعب لبضعة أيام في المصحة قبل مغادرتها.

وتلقى غلام تضامنا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الإصابة الخطيرة هي الثانية التي يتعرض لها بعد تلك التي أبعدته عن الميادين لفترة طويلة وكانت على مستوى الركبة اليمنى.