رد الدولي المغربي الأسبق عبد السلام وادو على قرار "التاس"، بتخفيض عقوبة رئيس "الكاف" الموقوف أحمد أحمد، والتي تم تقليصها إلى سنتين مع تغريمه، بمبلغ 50 ألف فرنك سويسري.

وغرد وادو عبر صفحته الشخصية على تويتر:" لهذا السبب يجب على كل من عمل عن كثب مع هذا الرجل - يقصد أحمد أحمد- تعليق مئزره من أجل المصلحة المشتركة لكرة القدم الإفريقية".

وأضاف:" منذ 64 عاما من ميلاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مازلنا نتحدث عن تطوير كرة القدم الإفريقية.. لا يصدق!. وختم تعليقه :"نظفوا كرة القدم الإفريقية للجيل الجديد".