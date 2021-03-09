أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الوزاري الذي عقد بجمهورية الطوغو شكل فرصة للتواصل الثنائي مع العديد من نظرائه الأفارقة ومسؤولين في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول غرب إفريقيا، مؤكدا ضرورة تفعيل التعاون المشترك لمجابهة التحديات المشتركة.

وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر: "الاجتماع الوزاري بجمهورية الطوغو شكل أيضا فرصة للتواصل الثنائي مع العديد من نظرائي الأفارقة ومسؤولين في كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، ومجموعة دول غرب إفريقيا" .

وأضاف بوقدوم، الذي شارك في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الإفريقي لدعم مالي أمس الإثنين، أنه "لابد من تفعيل وترقية أطر التعاون المشترك لمجابهة التحديات المشتركة".

وكان وزير الشؤون الخارجية أكد أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.كما ذكر الوزير بأهمية الدعم الدولي، مشددا في نفس الوقت على ضرورة المحافظة على مسار مالي- مالي خدمة لمصالح الشعب المالي.