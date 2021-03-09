قالت اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة اللقاحات في بيان ، إن مرضا شبيها بالأنفلونزا هو أحد الآثار الجانبية المحتملة للتلقيح ضد "كوفيد-19".

ووجدت مراجعتها، التي أجريت فعليا في 25 فيفري، أن اللقاحات قد تسبب أعراضا شبيهة بالأنفلونزا، بما في ذلك الصداع والتعب وآلام العضلات والحمى والقشعريرة.

وأبلغ عن الآثار الجانبية خلال الأيام القليلة الأولى بعد التلقيح في التجارب السريرية في العديد من البلدان. وقال البيان: "كانت معظم الأعراض خفيفة إلى معتدلة وحُلّت في غضون أيام قليلة"، مضيفا أن الآثار الجانبية كانت أكثر شيوعا بين الأشخاص دون سن 55 عاما.

وخلصت اللجنة إلى أن نصائح السلامة الخاصة باللقاحات يمكن أن تظل دون تغيير، لأن تقارير الآثار الجانبية متوافقة مع ما هو متوقع. ونصحت بأن الأشخاص الذين يعانون من الصداع أو الحمى أو آلام العضلات بعد الجرعة الأولى، يجب أن يستمروا في الحصول على حقنة المتابعة كما هو مخطط لها، وأنه يجب توعية الأشخاص بالآثار الجانبية المحتملة قبل التطعيم.