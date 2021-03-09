نظم، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الطلبة إضافة إلى مواطنين مسيرة بالجزائر العاصمة في إطار الحراك الشعبي.

وبدأ المشاركون في المسيرة بالتجمع، صباح اليوم، في ساحة الشهداء، نقطة الانطلاق، قبل أن تبدأ المسيرة في حوالي الساعة الحادية عشر في ظل تعزيزات أمنية معتبرة.

وعلى عكس الأسبوع الماضي، سمحت قوات الأمن للمتظاهرين بالسير وفق المسار المعروف من ساحة الشهداء مرورا بساحة بور سعيد حتى الوصول إلى البريد المركزي، مرددين شعارات تطالب بإصلاحات سياسية.