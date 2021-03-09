أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، غياب نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا عن مواجهة برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة غدا بملعب "حديقة الأمراء".

وأكد الفريق الفرنسي، في بيان، أن نيمار لم يتماثل بعد للشفاء من الإصابة وسيواصل التدريب الفردي، في انتظار تقرير جديد عن حالته في الأيام المقبلة.

للإشارة فإن نتيجة لقاء الذهاب انتهت بفوز رفقاء كليان مبابي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.