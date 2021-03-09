أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمر بتسهيل الاطلاع على الأرشيف السري للثورة التحريرية الجزائرية.

وجاء في برقية لوكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الرئاسة الفرنسية "ماكرون يسهل الاطلاع على الأرشيف السري ومن ضمنه وثائق حرب الجزائر".

كما قالت الرئاسة الفرنسية في البيان إن الرئيس "اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد (الأربعاء) ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني (...) حتى ملفات العام 1970 ضمنًا".