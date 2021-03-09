تدخلت مصالح الحماية المدنية لكل من تاملوكة، عين مخلوف ووادي الزناتي بڨالمة، في وقت متأخر من مساء الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين ولايتي ڨالمة وأم البواقي، لإنقاذ 07 أشخاص، بينهم امرأة، علقوا داخل سياراتهم التي جرفتها مياه الأمطار بجانب الطريق .

وقالت خلية الإعلام للحماية المدنية بڨالمة، اليوم الثلاثاء، بأنّ الأشخاص الذين أنقذوا، تتراوح أعمارهم بين 31 و60 سنة، وقد وجدوا داخل سياراتهم، بعد الصعوبة التي خلفتها كميات الأمطار الغزيرة المتهاطلة المصحوبة بحبات البرد، وارتفاع منسوب المياه على سطح الطريق.

وقد تمّ إخراج وإنقاذ الأشخاص العالقين، دون تسجيل أي مكروه يذكر حسب الحماية المدنية، وذلك بتسخير 03 شاحنات إطفاء، سيارة إسعاف وسيارة اتصال، حيث تمت العملية بعد نحو ثلاث ساعات من التدخل الذي جرى بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بالمنطقة.