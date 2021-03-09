شيعت صبيحة اليوم الثلاثاء ببلدية أولاد بن عبد القادر، جنازة الضحيتين اللتين تم انتشالهما أمس الإثنين من طرف وحدات الحماية المدنية بمنطقة وادي مكناسة (غرب الشلف)، الذي شهد فيضانات السبت الماضي بسبب التساقطات المطرية الغزيرة.

وتمت مراسم دفن الضحيتين الشقيقين (طفل 7 سنوات وطفلة 11 سنة) بمقبرة "أولاد يحي" ببلدية أولاد بن عبد القادر بحضور والي الولاية، لخضر سداس والسلطات المدنية والأمنية وممثلي المجتمع المدني وجمع غفير من أهالي المنطقة.

وكانت فرق الإنقاذ والبحث التابعة لوحدات الحماية المدنية قد عثرت أمس الإثنين في حدود الساعة الثالثة والنصف عصرا على جثة الطفل ذو السبع سنوات، لتتواصل بعدها عمليات البحث وتكللت في حدود الساعة السادسة والنصف مساء بالعثور على شقيقته ذات 11 سنة، لترتفع بذلك حصيلة فيضانات وادي مكناسة إلى 9 وفيات.

وتستمر في هذه الأثناء جهود فرق البحث من أجل العثور على المفقودة الأخيرة ذات الست سنوات، وذلك من خلال تكثيف عمليات البحث التي يشارك فيها مدراء الحماية المدنية لولايات غليزان وتيارت والمدية ، حسبما علم لدى ذات الهيئة.