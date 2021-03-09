عقد صبيحة اليوم الثلاثاء بفندق "موفمبيك" مقر إقامة وفاق سطيف، الاجتماع التقني الخاص بلقاء فريق وفاق سطيف أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وتم فيه ترسيم إجراء المقابلة بداية من السابعة مساء بتوقيت غانا الثامنة بتوقيت الجزائر، وهذا بعد اختلاف التوقيت في مراسلات "الكاف" للوفاق.

وحسب الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك فإن ممثل الجزائر سيلعب ببذلته الرسمية ذات اللونين الأسود والأبيض فيما سيرتدي الحارس بذلة زرقاء، أما "أورلاندو" فسيدخل اللقاء باللون البرتقالي.

وتقرر خلال اللقاء بين ممثلي الفريقين إلغاء الندوة الصحفية للناديين التي تسبق المواجهة.

وفي الأخير، نوه محافظ اللقاء بمجهودات إدارة نادي وفاق سطيف لتنظيم هذه المقابلة رغم الظروف الصعبة كما شكر أورلاندو بيراتس على تفهم الوضعية.