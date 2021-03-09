قالت وكالة "كيودو" للأنباء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية قررت إقامة أولمبياد طوكيو بدون جماهير من خارج البلاد بسبب مخاوف الشعب الياباني من كوفيد- 19.

ونقلت" كيودو" عن بعض المصادر قولها إن الحكومة خلصت إلى أن استقبال جماهير من الخارج لن يكون ممكنا بالنظر إلى مخاوف العامة من فيروس كورونا واكتشاف المزيد من سلالات الفيروس في العديد من الدول، مضيفة أن مراسم انطلاق الشعلة الأولمبية ستقام أيضا بدون جماهير.

وأضاف نفس المصدر: " رأت اللجنة المنظمة أنه من الضروري إقامة المراسم في إقليم فوكوشيما بشمال شرق البلاد بدون جماهير، مع السماح فقط للمشاركين والمدعوين بحضور المناسبة من أجل تجنب تجمع أعداد كبيرة من الجماهير في خضم الجائحة".

وتقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 جويلية إلى الثامن من أوت القادم.