ترأس محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر الوزارة، ضم عدة إطارات ومسؤولين بقطاعه.

وأفاد بيان لوزارة السكن على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن هذا الاجتماع خصص للوقوف على المشاريع السكنية المتواجدة بولاية الجزائر العاصمة، وعراقيل ونسبة الإنجاز، وتاريخ التسليم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير أعطى تعليمات صارمة للمدراء بضرورة التسريع في وتيرة الأشغال وهذا بفتح عدة جبهات في ورشات الإنجاز.

ويهدف اللقاء إلى وضع ورقة طريق لاستلام قرابة 13 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول والثاني من هذه السنة بولاية الجزائر العاصمة.