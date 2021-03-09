سيبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك- في" الروسي المضاد لفيروس كورونا في إيطاليا اعتبارا من جويلية المقبل، وفق ما قالت غرفة التجارة الإيطالية-الروسية، وهي سابقة في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعط الضوء الأخضر بعد لهذا اللقاح.

وقال ستيفانو ماجي المستشار الصحافي لرئيس غرفة التجارة فينشينزو تراني "سيبدأ إنتاج اللقاح اعتبارا من جويلية 2021 في مصانع (شركة الأدوية الإيطالية السويسرية) أدييني" في لومبارديا في شمال إيطاليا.

وأوضح "ستنتج 10 ملايين جرعة بين 1 يجويلية و1 جانفي 2022" مؤكدا أن هذا "أول اتفاق على المستوى الأوروبي لإنتاج لقاح سبوتنيك-في، في الاتحاد الأوروبي".

ولم يرخّص "سبوتنيك-في" في الاتحاد الأوروبي بعد، لكن وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها في أمستردام، بدأت بمراجعته، وهي خطوة مهمة لترخيصه. وبعد هذا الإعلان، قالت السلطات الروسية إنها مستعدة لتقديم اللقاحات إلى 50 مليون أوروبي اعتبارا من جوان.