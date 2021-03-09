دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، إلى تنسيق الجهود الافريقية و العمل على بلورة حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في القارة السمراء.

وقال الرئيس تبون في مداخلة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات تتاح لنا الفرصة الان لدراسة "الاوضاع الخطيرة في الصحراء الغربية" آملين أن تفضي مداولاتنا الى "تدابير عملية و فعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده، و الذي لن ينتهي أبدا بالتقادم".

وبعد ان ذكر الرئيس تبون بموف الجزائر الثابت ازاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية دعا الدول الإفريقية لتنسيق الجهود و العمل من أجل انهاء الأزمة في الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في القارة الافريقية وقال أن "افريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي و كفاحها المسلح في بعض الاحيان و التي أسقطت النظام العنصري (الابارتيد) يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة افريقيا".

وقال الرئيس تبون "أن انهيار وقف إطلاق النار عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 و التصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية، ما هو إلا نتاج عقود من سياسة العرقلة و التعطيل الممنهجة لخطط التسوية و الالتفاف على مسار المفاوضات و كذا المحاولات المتكررة لفرض الأمر الواقع على أراضي دولة عضو مؤسس لمنظمة الإتحاد الإفريقي".

وقد تم خلال هذا الاجتماع دراسة بندين: الأول يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا والثاني قضية الصحراء الغربية على ضوء التطورات والتجاوزات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الأراضي الصحراوية المحتلة.