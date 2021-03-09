شارك، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مهم لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف نفس المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع دراسة بندين، الأول يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا، ويتعلق الثاني بقضية الصحراء الغربية، على ضوء التطورات والتجاوزات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الأراضي الصحراوية المحتلة.