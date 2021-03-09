انطلقت، صباح اليوم، قافلة تضامنية نظمتها مصالح التجارة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بولاية غليزان، نحو ولاية الشلف تضمنت 240 قنطار من مادة الفرينة.

وقد أشرف على انطلاق القافلة التضامنية لفائدة المتضررين من فيضانات وادي مكناسة بولاية الشلف المجاورة لولاية غليزان، والي الولاية.

وقالت مصالح الولاية عبر صفحتها، أنّ القافلة التضامنية تضمّنت 240 قنطارا من مادة الفرينة، حيث نظمت من طرف مديرية التجارة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة.

وخلصت بأنها على أهبة الاستعداد لتقديم ما قد تحتاجه العائلات المتضررة من فيضان وادي مكناسة اثر تساقط الأمطار المعتبرة والتي خلفت ضحايا.