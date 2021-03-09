آخر أرقام كوفيد-19 في الجزائر

أخبار الوطن
9 مارس 2021 () - س.أ
الصورة: وكالة شينخوا
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سجلت الجزائر 161 إصابة جددية بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر إلى114543 حالة

و أضاف المصدر تسجيل 4 وفيات جديدة، خلال نفس الفترة، ما رفع العدد الإجماي للوفيات لإلى 3022 وفاة. 

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمس للجنة أن 132 مريضا تماثلوا للشفاء، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى79319   شخصا.

بينما يتواجد 16 مريض في مصلحة العناية المركزة.

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