سجلت الجزائر 161 إصابة جددية بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر إلى114543 حالة

و أضاف المصدر تسجيل 4 وفيات جديدة، خلال نفس الفترة، ما رفع العدد الإجماي للوفيات لإلى 3022 وفاة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمس للجنة أن 132 مريضا تماثلوا للشفاء، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى79319 شخصا.

بينما يتواجد 16 مريض في مصلحة العناية المركزة.