احتلت دولة عربية المركز الأول عالميا في سرعة الاتصال بإنترنت الهاتف الجوال، بواقع سرعة اتصال بلغت 178.01 ميغابايت في الثانية الواحدة.

وأوضح تقرير لشركة "هووتسويت" المتخصصة في مجال التواصل الاجتماعي، عن "الحالة الرقمية في العالم 2021" إلى أن قطر حلت في المرتبة الأولى عالميا في تبني استخدام الإنترنت بنسبة بلغت 99 بالمئة.

كما استعرض الحالة الرقمية في العالم بناء على أرقام وإحصائيات حول عدد المشتركين في خدمات الاتصال في بلدان العالم، ونسبة اتصالهم بشبكة الإنترنت، واستخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من البيانات الإحصائية ذات العلاقات بقطاع الاتصالات في تلك البلدان.

وأظهر تقرير "الحالة الرقمية في العالم 2021" أيضا أن هناك، 2.88 مليون شخص يستخدمون الإنترنت في قطر وفقا لأرقام مسجلة في شهر جانفي الماضي، بينما هناك 2.87 مليون شخص يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي.