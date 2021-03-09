بعد التصريحات النارية والاتهامات بالعنصرية التي أطلقتها الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، وزوجها الأمير هاري، خلال لقاء مع الإعلامية أوبرا وينفري، قررت العائلة المالكة البريطانية التزام الصمت دون أن تتخذ أي رد فعل رسمي.

وأثارت المقابلة التلفزيونية التي أجرتها وينفري مع الزوجين، أكبر أزمة تشهدها العائلة المالكة منذ وفاة الأميرة ديانا، والدة هاري، عام 1997، عندما تعرضت العائلة بقيادة الملكة إليزابيث لانتقادات على نطاق واسع لتأخرها في التعليق.

وقال هاري في المقابلة التي استمرت ساعتين، وبثتها في بادئ الأمر قناة "سي.بي.إس" الأميركية مساء الأحد، إن والده وريث العرش الأمير تشارلز "خذله".

وسأل صحفي الأمير تشارلز لدى خروجه من مركز تطعيم بكنيسة في لندن عن رأيه في المقابلة، فتوقف تشارلز ونظر إلى الأعلى ثم استدار ومشى دون تعليق.

وكتبت صحيفة "ديلي ميرور" عنوانا على صفحتها الأولى يقول "أسوأ أزمة ملكية منذ 85 عاما"، أما "ديلي ميل" فتساءلت على غلافها "ماذا فعلوا؟". وتساءل تريفور كافانا كاتب العمود في صحيفة "صن" عما إذا كانت المقابلة تعني "النهاية" للعائلة المالكة.