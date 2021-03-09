أعلنت شركة "توسيالي" الجزائر عن عملية تصدير جديدة مبتكرة لمنتجاتها من الحديد والتي تتم جزء منها من تركيا والجزء الثاني من الجزائر.

وأشار بيان مقتضب لشركة توسيالي "مرة أخرى وبفخر كبير، نصدر كتل الصلب المصنوعة في الجزائر لأول مرة في تاريخ البلاد".

وأوضح البيان أن جزء من "هذه المنتجات الجزائرية 100٪ وهي الأولى أيضًا من نوعها، تم شحن 8700 طن منها في تركيا، من 3 إلى 10 مارس 2021، ثم 7850 طنًا من 3 إلى 8-9 مارس 2021. وأخيرًا 15000 طن نحو نهاية مارس 2021 وهي عبارة عن قضبان حديدية مصنوعة في الجزائر.

وقد قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة بولاية وهران منذ أسبوع، بتصدير 27 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية/ وشملت عملية الشحن 18 ألف طن من ميناء مستغانم و9 آلاف طن من ميناء وهران.

كما تم مع بداية سنة 2021 تصدير 7 آلاف طن من حديد البناء نحو بريطانيا و7 آلاف طن من الأسلاك الحديدية إلى موريتانيا. وبرمج المركب خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، تصدير نحو 100 ألف طن من مختلف المنتجات الحديدية، بالإضافة إلى 4 آلاف طن من حديد البناء إلى السنغال والبنين، و82 ألف طن إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا.