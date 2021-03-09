كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يخطط ليكون بديلا لمواطنه يواكيم لوف عندما يتخلى عن منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد أمم أوروبا في الصيف المقبل.



وقرر لوف، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني في 2006 وقاد منتخب بلاده إلى لقب مونديال البرازيل 2014 ويستمر عقده حتى 2022، إنهاء عقده قبل عام كامل من موعده.



ويتبقى 3 سنوات على نهاية العقد الحالي لكلوب مع ليفربول، وقال إنه دائما يحترم عقوده في فترات عمله السابقة مع ماينز وبوروسيا دورتموند.



وقال كلوب للصحفيين قبل إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ: "هل سأكون متاحا لتولي تدريب المنتخب الوطني الألماني في الصيف؟ لا".