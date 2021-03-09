اعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن تصويت سويسرا على قانون يحظر النقاب، ينتهك حقوق الإنسان، حيث انه سيحد من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها.



وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إن سويسرا تنضم بذلك إلى عدد ضئيل من الدول التي تميز ضد المسلمات. ووصفت الأمر بأنه "مؤسف للغاية".



وصوت نحو 51.2 في المائة من السويسريين أمس الأول الأحد لصالح الحظر، الذي يستهدف النساء اللواتي يرتدين البرقع، الذي يغطي الجسم بالكامل، أو النقاب، الذي يغطي الوجه.



وبينما ينطبق الحظر نظريا على أغطية الوجه بشكل عام، فقد تم طرحه من قبل جماعة يمينية معادية للإسلام لم تُخف موقفها. وقامت الحكومة الاتحادية بحملة ضد الحظر. ويتم فرض حظر مماثل في كل من النمسا وهولندا وفرنسا.



وقالت شامداساني :"لا ينبغي إجبار النساء على تغطية وجوههن وفي الوقت نفسه، فإن حظر تغطية الوجه بقانون سيحدّ من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وسيكون له تأثير أوسع على حقوقها كإنسان".



ووفقا للقانون، يجوز تقييد هذه الحريات لحماية السلامة العامة أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق الأساسية للآخرين. وأضافت شامداساني أن "التبريرات الغامضة حول كيف أن ارتداء غطاء الوجه يمكن أن يشكل تهديدا للسلامة أو الصحة أو حقوق الآخرين لا يمكن اعتباره مبررا مشروعا لمثل هذا التقييد التعسفي للحريات الأساسية".