أقدم مواطنون معنيون بالسكن الريفي ببلدية ببن جراح بڨالمة ، على غلق المقر الاجتماعي للبلدية ونصب خيمة كبيرة والاعتصام عند البوابة الرئيسية ، احتجاجا على ما تسرب من أسماء للمستفيدين من السكن الريفي على ماعلمناه مساء اليوم من بعض المحتجين.

أكد بعض المحتجين ،سلميا، من طالبي السكن الريفي بهذه البلدية ، أنّ العديد من الاستفادات من الحصة المقدر بأكثر من 80 سكن، "ذهبت لمعارف ومقرّبين من رئيس البلدية، و"بأساليب مشتبهة" كما قالوا.

ورفض المحتجون تعليق الاعتصام الذي واصلوه عند البوابة الرئيسية للبلدية، حيث طالبوا وهم يرفعون لافتة كبيرة كتبوا عليها : " نطالب بإلغاء قائمة المحسوبية والرشوة، وبتنقل والي الولاية لإسماعه انشغالنا".

وتحدث بعض هؤلاء المواطنين عن تسرب أسماء لأشخاص أوضاعهم الاجتماعية مريحة، ومنهم كما قالوا "من يملك مسكنا يشغله وآخر للعائلة مؤجر"، ومنهم كما أضافوا "من له مسكن مع العائلة وسيارة"، واستفاد ضمن هذه الحصة، في حين هناك أرباب عائلات يعيشون ظروفا مزرية، غير أنهم لم يستفيدوا يقول محدثونا.

وتحدث المحتجون عن حرمان كبير لسكان بلدية بن جراح من السكن ضمن حصة 654 مسكن اجتماعي لفائدة موطانين من قالمة (عاصمة الدائرة)، في حين يُحرم أهالينا كما قالوا من مثل هذه السكنات.

وأكدوا بأنّ بن جراح لم تستفد من توزيع السكن الريفي منذ سنة 2013، كما أنها لم تعرف عملية توزيع السكن الاجتماعي، منذ سنة 2016 كما أضافوا، مطالبين بهذا الخصوص من السلطات الولائية بمضاعفة الحصص السكنية لتلبية الطلبات المتراكمة.

وفي محاولة لاجتثاث غضب المحتجين، تنقل كل من رئيس دائرة قالمة ورئيس المجلس الشعبي الولائي إليهم، وفتحا حوارا معهم، غير أنها لم يتمكنا من إقناع المحتجين، الذين يظلون متمسكين بالاعتصام إلى غاية تنقل المسؤول الأول على الولاية إليهم، وتوضيح له ما حدث بشأن الحصة السكنية للريفي وما عرفته من تجاوزات كما ذكر لنا بعض هؤلاء المواطنين.