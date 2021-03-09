صرح وزير الشباب و الرياضة، سيد علي خالدي اليوم الثلاثاء من سطيف، أن إعادة بعث نشاط المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بالباز ضروري للتكوين و التحضير الرياضي المتكامل.



و أكد الوزير خلال ندوة صحفية عقدها في اختتام زيارة تفقد قادته إلى ولاية سطيف رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري ” يجب الاعتراف بأن نشاط هذه المدرسة لم يرق يوما إلى مستوى الإمكانات و القدرات التي تتوفر عليها لعدة أسباب أهمها عزوف الاتحاديات الرياضية عن استعمال منشآتها “.



و أفاد بأنه سيتم في هذا الإطار “توطين 100 رياضي من المواهب الرياضية الشابة بذات المنشأة تم انتقاؤهم في 11 تخصصا رياضيا للتكفل بتكوينهم الرياضي و مسارهم الدراسي في المدرسة خلال السنوات الأربع المقبلة تحسبا للمواعيد الرياضية المتوسطة المدى على غرار الألعاب الأولمبية لعامي 2024 و 2028 وفقا للبرنامج الرباعي الخاص بالتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.



وأوضح السيد خالدي بأن دائرته الوزارية ستعمل على استقطاب الفرق الرياضية الأجنبية خاصة الإفريقية منها قصد تنويع مصادر تمويل هذه المدرسة الوطنية للألعاب الاولمبية التي طاف بمنشآتها وهي الوحيدة في الجزائر تخص كافة التخصصات الرياضية و كذا مستلزمات و وسائل الاسترجاع المتوفرة .



و كان وزير الشباب و الرياضة قد أشرف خلال زيارته إلى المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية على توقيع اتفاقية بين مديريات الشباب و الرياضة و التربية الوطنية و كذا جامعة سطيف لتفعيل المنشور الوزاري المشترك المتعلق بطرق و كيفيات تنفيذ مخطط إعادة بعث الرياضة المدرسية و الجامعية .



و حسب الوزير فإن “سطيف تكون بذلك أول ولاية تطلق تنفيذ مخطط إعادة بعث الرياضة المدرسية و الجامعية على نطاق واسع و تعمم تطبيق مخطط إعادة بعث الرياضة المدرسية و الجامعية ” .