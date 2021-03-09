حجزت مصالح أمن دائرة بوثلجة التابعة لأمن ولاية الطارف حوالي 3 كيلوغرامات من الأحجار الكريمة و أوقفت ثلاثة (3) أشخاص مختصين في التهريب و الاستغلال غير الشرعي لهذا النوع من المجوهرات، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المكلف بالاتصال بهذا السلك الأمني.

و أوضح المحافظ الرئيسي محمد كريم لعبيدي بأنه على إثر استغلال معلومة تفيد بقيام هذه المجموعة من الأشخاص المنحدرين من ولايات من غرب البلاد فتحت مصالح الشرطة تحقيقا مكن من تحديد المشتبه بهم قبل توقيفهم بحاجز مراقبة بمدخل مدينة بوثلجة.

و كان بحوزة المتورطين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة لدى توقيفهم 1,6 كلغ من الأحجار الكريمة مخبأة بالصندوق الخلفي للمركبة في حين تم اكتشاف باقي البضاعة تحت البساط، حسب ما ذكره نفس المصدر الذي أشار إلى أن المركبة التي كانوا يستعملونها في تنقلاتهم قد تم حجزها كذلك.

و أضاف ذات المصدر بأن المعنيين المتهمين بـ"تكوين جمعية أشرار مختصة في التهريب و استغلال أحجار كريمة بطريقة غير قانونية" سيتم تقديمهم"لاحقا" أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف.