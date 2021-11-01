تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة يتخللها نشاط رعدي على عدة ولايات بشرق ووسط وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطارا غزيرة يتخللها نشاط رعدي ستتهاطل بداية من بعد ظهر اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا على ولايات بشار، البيض، الجلفة والأغواط.

وأضافت نفس المصالح إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه ستتراوح بين 20 إلى 40 ملم محليا. كما ستشهد ولايات سيدي بلعباس، برج بوعريريج، بني عباس، المسيلة، غرداية، تيارت، باتنة، خنشلة، بسكرة، سعيدة والنعامة، تساقط أمطار غزيرة، ستتراوح كميتها بين 15 و20 ملم محليا.