يواصل فيروس كورونا حول العالم حصد المزيد من الأرواح، حيث تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 4.96 مليون شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 245 مليون إصابة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورنا، حيث سجلت نحو 739 ألف حالة وفاة، وأكثر من 45 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

متبوعة بالبرازيل في المرتبة الثانية بأكثر من 606 آلاف حالة وفاة، ونحو 22 مليون إصابة. وفي المرتبة الثالثة الهند بأكثر من 455 ألف حالة وفاة، و34 مليون إصابة.

وحلت المكسيك في المرتبة الرابعة بأكثر من 286 ألف وفاة، ونحو 3.8 ملايين إصابة. تلتها في المرتبة الخامسة روسيا بأكثر من 230 ألف حالة وفاة، و8.2 مليون إصابة.وفي المرتبة السادسة البيرو بأكثر من 200 ألف حالة وفاة، و2.2 مليون إصابة. م

تبوعة بإندونيسيا بأكثر من 143 ألف حالة وفاة، و4.2 مليون إصابة. وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بـ 143 ألف حالة وفاة، و8.9 ملايين إصابة. وإيطاليا في المرتبة التاسعة بـ 132 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.7 ملايين إصابة.وفي المرتبة العاشرة كولومبيا بـ 127 ألف حالة وفاة، و5 ملايين إصابة.