Les services de prévisions météorologiques ont annoncés des

chutes de pluies diluviennes accompagnées d'activités orageuses

pour aujourd'hui mercredi, sur plusieurs wilayas de l'est, du centre, et de l'ouest du pays.

La même source a indiquée, dans un bulletin spécial de premier niveau, équivalent à une couleur jaune sur la carte de vigilance, que ces précipitations concerneront l'ensemble des wilayas de Sidi Belabés, Laghouat, Bordj Bouariridj, Béni Abbes, Msila, Tiaret, Batna, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Khenchela, Biskra, Saïda, Naama , et Béchar, à partir de la matinée d'aujourd'hui et ce, jusqu'à minuit, avec des quantités de pluies prévues estimées entre 15mm et 20mm localement.