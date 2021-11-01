توفي شخص وإصابة آخر بجروح في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 01 في محوره العابر لولاية المنيعة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية عبر صفحتها على الفايسبوك أن وحدتها الثانوية لولاية المنيعة تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة العاشرة وأربعين دقيقة (22:40) بالطريق الوطني رقم 01 حوالي 20 كلم اتجاه ولاية غرداية، لأجل حادث مرور، تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية مع حافلة لنقل المسافرين تضمن خط تمنراست ـ سطيف.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث خلف وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 43 سنة وإصابة مرافقه بكسر وجروح تم إسعافه ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى العقيد شعباني بالمنيعة بينما تم نقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. أما الخسائر المادية فتمثلت في تحطم شبه كلي للسيارة وتحطم الواجهة الأمامية للحافلة