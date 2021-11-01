أظهرت بيانات اقتصادية أن الميزان التجاري لمعظم الدول العربية في العام الماضي كان خاسرا باستثناء خمس دول تعتمد على صادرات النفط.

وحسب بيانات موقع "ITC Trade" فإن الميزان التجاري للسعودية والكويت والعراق والبحرين وقطر، كان رابحا حيث تجاوزت صادراتها الواردات.

وللتذكير فإن الميزان التجاري لأي دولة هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعني وجود عجز في الميزان التجاري، وإذا كان هناك زيادة في الصادرات وتراجع في الواردات هنا يكون للدولة فائض تجاري.