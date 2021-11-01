تزور نائبة رئيس الحكومة الإسبانية والمكلفة بالملف البيئي، تريسا ريفيرا، اليوم الأربعاء، الجزائر، للبحث عن حل لأنبوب الغاز "المغرب العربي-أوروبا" الذي يمر عبر الأراضي المغربية ويمد إسبانيا بالغاز.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، أن المباحثات مع تريسا ريفيرا ستتركز حول ملف الغاز، إذ ترغب إسبانيا في ضمان توصلها بالغاز الجزائري الكافي لاحتياجاتها، بعدما قررت الجزائر استعمال أنبوب "ميد- غاز" الذي يمر من الغرب الجزائري بحرا إلى منطقة الأندلس.

وتستورد إسبانيا قرابة 50 بالمائة من حاجياتها من الغاز من الجزائر، ويستعمل في إنتاج الثلث من الطاقة الكهربائية التي يحتاجها هذا البلد الأوروبي.

وتعد زيارة ريفيرا الثالثة من نوعها إلى الجزائر في أقل من شهر بسبب ملف الغاز، وكان وزير الخارجية خوسي مانويل ألفاريس قد زار الجزائر يوم 30 سبتمبر الماضي بسبب الملف نفسه.