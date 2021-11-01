قال عضو اللجنة الأولمبية الدولية، مصطفى بيراف أن كأس العالم مرة كل سنتين سيضر بالرياضة الإفريقية، وكذلك يمحو كل الجهود العديدة المبذولة لزيادة المساواة بين الجنسين.

ونشر اليوم الأربعاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على تويتر، تصريحات لمصطفى بيراف هو النائب الأول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية الذي قال:" مشروع تعديل التقويم الدولي لكرة القدم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الرياضة الإفريقية".

مضيفا: "سيكون لهذه الخطط آثار سلبية للغاية، أولاً عن طريق إرجاع الرياضات الأخرى إلى المرتبة الثانية، ثم زيادة الفجوة بين منافسات الرجال والسيدات، وبالتالي محو كل الجهود العديدة المبذولة لزيادة المساواة بين الجنسين".

وأردف المتحدث ذاته: "علينا أن نأخذ في الاعتبار صحة الرياضيين. لاعبي كرة القدم ليسوا روبوتات، هناك أهداف وأهداف بخلاف مجرد توليد موارد مالية إضافية، قيم الرياضة والأولمبياد هي مدرسة للحياة ".

وتأتي تعليقات بيراف الرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية، في أعقاب بيان اللجنة الأولمبية الدولية الأخير الذي يدعم الدعوات لإجراء مشاورات أوسع حول خطط الفيفا، مع مشاركة المخاوف في ثلاثة مجالات رئيسية وهي الـتأثير على الرياضات الأخرى، المساواة بين الجنسين ورفاهية اللاعبين.