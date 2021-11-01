استقبل إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، سفير دولة فلسطين أيمن مقبول الذي أدى له زيارة وداع بمقر المجلس إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وأكد رئيس المجلس، خلال هذا اللقاء، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر التي ستبقى ثابتة على موقفها الداعم لبناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف رئيس المجلس، بأنه حريص على تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية "الجزائر-فلسطين" في أقرب الآجال وذلك من أجل التعبير عن تضامن نواب المجلس بكل انتماءاتهم مع الشعب الفلسطيني.

وبعدما عبر بوغالي عن رفض الجزائر لكافة أشكال التطبيع، حذر من مغبة المساس بالمعالم التاريخية والتراثية للشعب الفلسطيني حيث شدد، في هذا السياق، على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني لإحباط كافة المخططات الرامية لإضعاف الجبهة الفلسطينية.

من جهته، شكر السفير الجزائر رئيسا وبرلمانا وحكومة وشعبا على الدعم القوي والمتجدد للقضية الفلسطينية واغتنم الفرصة ليشيد بالموقف الحاسم الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني وقال إن مواقف الجزائر قد أنعشت القضية الفلسطينية.