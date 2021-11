La vice-présidente du gouvernement espagnol chargée du dossier environnemental, Teresa Rivera, sera en visite aujourd'hui mercredi en Algérie, pour chercher des solutions concernant le gazoduc "Maghreb - Europe" qui passe par les terres marocaines pour fournir l'Espagne en gaz naturel.

Des médias espagnols ont rapporté à ce sujet, que les entretiens avec Teresa Rivera porteront essentiellement sur le dossier du gaz, dans un contexte où l'espagne cherche à garantir un approvisionnement en gaz suffisant à ses besoins en énergie, après que l'Algérie ait décidée de l'utilisation du gazoduc "Med-gaz" qui passe par l'ouest de l'Algérie, et traverse la Méditerranée jusqu'en région andalouse.

On ne manquera pas de rappeler que l'Espagne importe plus de 50% de ses besoins en gaz d'Algérie, et l'utilise notamment pour alimenter plus du tiers de son réseau électrique.

Cette visite de madame Rivera sera la troisième dans son genre en un mois, en question, toujours le dossier du gaz, pour lequel le ministre des affaires étrangères espagnol Jose Manuel Alvares s'était lui-même déplacé le 30 septembre dernier.