كشف اليوم الأربعاء، الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء الجزائر، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة الكروية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك قائمة ضمت 23 لاعبا بالإضافة إلى برنامج التحضيرات قبل المواجهة المقررة في 12 نوفمبر بمدينة الإسكندرية المصرية بداية من الساعة الـ 00 :14 ظهرا.

للإشارة فإن الاتحاد الجيبوتي قرر إقالة المدرب الفرنسي جوليان ميت وتعيين مدرب محلي مؤقت، بعد النتائج المخيبة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وجاءت القائمة وبرنامج التحضيرات على الشكل التالي: