كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن تجربة البروتوكول الصحي ساهمت بشكل كبير في إنجاح الانتخابات واستكمال مسار الإصلاحات.

وقال شرفي خلال توقيع اتفاقية البروتوكول الصحي المعتمد في الانتخابات المحلية المقبلة بين سلطة الانتخابات ووزارة الصحة، أنه لا يمكن إنكار الدور الكبير لوزارة الصحة التي رافقت سلطة الانتخابات في إنجاح استحقاقات جوان الماضي.

وأكد شرفي، أن البروتوكول الجديد، يتضمن إجراءات عملية ووقائية، يسهر عليها عناصر مختصين. وأن كل هذه النشاطات، تهدف لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الجزائرية.

وأضاف، "البروتوكول يشكل واقعا طبيا وقانونيا يضمن إنجاح المسار الانتخابي الذي انطلق يوم 12 ديسمبر".

وشكر رئيس سلطة الانتخابات، وزير الصحة بن بوزيد، على مجهودات قطاعه في خدمة البلاد ومساعدة سلطة الانتخابات في مهامها للحافظ على الصحة العمومية.