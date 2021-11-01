أشرف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، اليوم الأربعاء، رفقة والي ولاية الجزائر العاصمة على تدشين محطة أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر بزرالدة بإنتاج يقدر 10.000 متر مكعب في اليوم بالإضافة إلى ذلك تم تعزيز قدرات توزيع ماء الشرب لفائدة سكان العاصمة، بعد تدشين محطة تحلية مياه البحر ببلدية عين البنيان بسعة قدرها 10000 متر مكعب يوميا.

وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية، أن محطة تحلية مياه البحر بشاطئ النخيل في بلدية سطاوالي هي أولى المشاريع التي دخلت حيز الخدمة بعدما عرفت عملية توسعة، بسعة 75000 متر مكعب يوميا.

وأضاف البيان، أنه تم تحديد خمس ولايات ذات أولوية من أجل إنشاء خمس محطات جديدة بأكثر من 300000 متر مكعب يوميا قررها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 جويلية 2021 .

وحسب ذات البيان، فإن المشاريع الخمسة الكبرى التي سيتم اطلاقها " في أقرب الآجال" تتمثل في محطة كاب بلان (وهران) ومحطة الجزائر غرب (فوكة بولاية تيبازة) ومحطة الجزائر شرق (كاب جنات بولاية بومرداس) ومحطة بجاية ومحطة الطارف. و

سيتم إنجاز وتشغيل هذه المحطات بحلول 2024، كما سيسمح بتحقيق سعى إنتاجية معدلها 615 مليون متر مكعب سنويا تضاف إلى تلك المحققة حاليا والمقدرة بـ 770 مليون متر مكعب سنويا أي بإجمالي إنتاج يبلغ 1،385 مليار متر مكعب سنويا". وعند تشغيل هذه المحطات الجديدة فإن حاجيات الولايات الشمالية إلى المياه سيتم التكفل بها بنسبة 42 بالمائة عن طريق تحلية مياه البحر.