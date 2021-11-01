قدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، تعازيه في وفاة اللواء جمال بوزيد.

وجاء في نص التعزية عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية "تلقيت بألم نبأ وفاة المغفور له بإذن الله اللواء جمال بوزيد بعد مرض عضال ألزمه الفراش".

وأضاف الرئيس تبون "وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة أتقدم إلى عائلة الفقيد وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير الوطني بتعازي الخالصة ومواساتي الصادقة. سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".