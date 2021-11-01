بعث الفريق السعيد شنڤريحة برقية تعزية إلى عائلة الفقيد اللواء جمال بوزيد، الذي توفى أمس إثر مرض عضال بالمستشفى العسكري.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: "توفي ليلة أمس الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، اللواء بوزيد جمال، على إثر مرض عضال بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش.

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون".