كشفت اليوم الأربعاء، وسائل إعلام مختلفة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر رفع عدد اللاعبين المشاركين رفقة منتخباتهم إلى 28، خلال نهائيات أمم إفريقيا القادمة بالكاميرون والمقررة ما بين التاسع من جانفي والسادس فيفري.

وجاء عبر صفحة " فوت دافريك" التي تعنى بشؤون كرة القدم في القارة السمراء أن مدير المنافسات في الاتحاد الإفريقي سامسون أدامو أكد الخبر في بيان أرسله للاتحادات الأعضاء، وتهدف " الكاف" من خلال هذه الخطوة إلى تجنب أي مشاكل قد تواجهها الفرق الـ 24، في حال كان هناك عدد كبير من المصابين بكوفيد 19 داخل المنتخبات.