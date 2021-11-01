سجلت 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 65 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206069 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141400 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5904 حالة. كما يتواجد حاليا 15 مريضا في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة و20 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ولايتان 10 حالات فما فوق.