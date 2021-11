Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté mercredi ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du Général-major Djamel Bouzid décédé des suites d'une longue maladie.

"J'ai appris avec affliction la nouvelle du décès du regretté Djamel Bouzid, paix à son âme, des suites d'une longue maladie", lit-on dans le message de condoléances.

En cette douloureuse tragédie, "je présente à la famille du défunt et à l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et d'accorder aux siens patience et courage", a conclu le Président Tebboune son message.