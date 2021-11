La fédération algérienne de football a annoncée aujourd'hui mercredi , la réouverture des stades au grand public à partir de la deuxième journée du championnat de première division de football, et ce, conformément au protocole sanitaire établi , et sur décret des autorités publiques concernées par l'ouverture des infrastructures sportives au public pour toutes les disciplines, sous réserve de présentation d'un carnet de vaccination prouvant l'administration des deux doses de vaccin, et du respect des précautions sanitaires en vigueur, afin d'éviter la propagation du virus Covid-19.

Mais ce qui reste étrange dans cette affaire, c'est que la FAF n'a pas encore précisée quelles seront les wilayas concernées par cette prochaine réouverture, ni même les ligues qui seront dispensées, et pour lesquelles la réouverture sera ajournée, surtout que la direction du club de l'USM Alger a assuré, hier mardi, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que lors la réunion qui s'est tenue en présence du directeur du Département de la wilaya d'Alger , des représentants de clubs, des agences de sécurité et de la santé, de la protection civile, de la Direction de la Jeunesse et des Sports et de diverses associations de football, il a été question de l'interdiction de l'accès au public pour la rencontre de la deuxième journée du championnat de première division, dans l'attente de la disposition des conditions sanitaires telles qu'exigées par les autorités concernées.