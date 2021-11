Le ministère de la Communication a appelé, mercredi, l'Agence France presse (AFP) à "cesser immédiatement" sa campagne hostile et odieuse contre l'Algérie, sous peine de non renouvellement de l'accréditation et son interdiction d'exercer en Algérie.

"L'AFP vient, une nouvelle fois, prouver son acharnement contre l'Algérie en s'écartant clairement de la pratique médiatique et journalistique et en se dénuant de crédibilité, d'objectivité et d'éthique déontologique de la profession", a précisé le ministère de la Communication dans un communiqué.

"L'AFP qui est devenue porte-parole de lobbies connus et de cercles officiels qui nourrissent une hargne envers l'Algérie, s'est également érigée en tribune cautionnant des thèses terroristes et un espace ouvert aux voix étrangères ayant une haine viscérale à tout ce qui est algérien", a ajouté le document.

Et de poursuivre "le flux de dépêches mensongères et la désinformation diffusée par cette agence à des fins subversives, ainsi que ses démarches incessantes pour entacher l'image de l'Algérie et entamer sa réputation, sont autant de preuves qui traduisent son orientation douteuse et abjecte".

Face à ces dérapages récurrents et ces dépassements rejetés en bloc, nous exigeons fermement de l'AFP un arrêt immédiat de sa campagne hostile et odieuse contre l'Algérie sous peine de non renouvellement de l'accréditation et son interdiction d'exercer en Algérie, sous quelle que forme que ce soit, a conclu le communiqué.